В школе Владикавказа открыли новый корпус

Фото: сайт главы РСО - Алания.

В новом корпусе средней общеобразовательной многопрофильной школы № 44 имени В. Кудзоева в комфортных условиях смогут получать качественное образование 550 ребят. Отвечающее всем самым современным требованиям здание построили на средства нацпроекта «Образование».

В торжественной церемонии открытия принял участие глава Северной Осетии - Алания Вячеслав Битаров.

- Будущее страны закладывается в школе, где дети получают воспитание и новые знания, учатся быть самостоятельными и ответственными, честными и трудолюбивыми, - сказал руководитель республики. - Желаю, чтобы из этих стен выходили грамотные, порядочные люди, чтобы выпускники данной школы в будущем прославляли не только республику, но и всю страну! Успехов и процветания!

В новом корпусе 6 блоков, в них разместились учебные кабинеты, пищеблок, актовый зал, два спортзала, библиотеки, мастерские, тематические рекреации, коворкинг. Территорию рядом со зданием тоже уже привели в порядок, обустроили спортивные площадки и стадион с искусственным покрытием.

В новом здании, строительство которого поможет решить проблему двухсменного обучения в школе, будут заниматься ученики 8 - 11-х классов. Для их удобства между двумя зданиями школы по графику будет курсировать автобус.

В этом году в рамках нацпроекта «Образование», который успешно реализуется в республике, появится новая школа в селении Чермен Пригородного района (на 360 мест) и в селении Кизляр Моздокского района (на 500 мест). Это позволит ликвидировать двухсменку в этих населенных пунктах.

Откроется школа на 200 мест и в селении Цалык Правобережного района, также начнется строительство школы на 200 мест в станице Черноярской Моздокского района. На базе сельских школ будут созданы 22 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Кроме того, в школе-интернате «Надежда» в селении Дур-Дур обновят материально-техническую базу - для этого в рамках нацпроекта направят 7,3 млн рублей.

21,3 млн рублей из федерального бюджета выделено на создание на базе школы № 27 Владикавказа центра «Кванториум».

Появится в этом году в республике и Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов.

31 млн рублей из федерального и регионального бюджетов выделены на ремонт и оснащение современным инвентарем 7 спортзалов в сельских школах - в с. Раздзог, ст. Павлодольской, с. Новый Батако, № 3 с. Чикола, с. Црау, с. Куртат, с. В. Бирагзанг.