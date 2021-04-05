«Россети Северный Кавказ» установили свыше 72 тысяч «умных» счетчиков в республиках СКФО

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Более 72 тысяч новых интеллектуальных приборов учёта электроэнергии установили энергетики «Россети Северный Кавказ» в республиках Северо-Кавказского федерального округа за полгода с момента начала реализации комплексных программ снижения потерь (сентября 2020 года по март 2021 года). Внедрение технологии умного учёта реализуется за счет нетарифных источников энергокомпании.

Самый большой объем работ проведен в Кабардино-Балкарии - с момента старта проекта специалисты смонтировали здесь более 26 тысяч «умных» счетчиков. Почти 21 тысяча приборов установлена в Чеченской Республике. В Дагестане 11 тысяч потребителей пользуются интеллектуальной системой учета ресурса. Более 5,6 тысячи приборов учета нового поколения смонтировано в Ингушетии. 4,6 тысячи - в Северной Осетии, немногим меньше - свыше 4 тысяч «умных» счетчиков - в Карачаево-Черкесии.

Энергетики отмечают, что для потребителей переход на современное оборудование означает упрощение всех процедур. Исчезает необходимость снимать и передавать показания, следить за состоянием счётчика - опрос, обработка, управление и передача данных будут осуществляться дистанционно.

К тому же цифровые приборы учёта позволяют отслеживать объемы и параметры используемой электроэнергии, контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату ресурса.

Кроме того, «умная» система учёта дистанционно передает энергетикам сигнал о несанкционированном вмешательстве или сбое. Это поможет в борьбе с хищениями ресурса, а значит позволит значительно снизить уровень потерь в сетях, обеспечить адресное воздействие на нарушителей и за счет стабилизации нагрузки на оборудование энергокомпании существенно улучшить показатели качества и надежности электроснабжения потребителей.

Комплекс мероприятий по внедрению интеллектуальной системы учета включает реконструкцию сети 0,4 кВ. За полгода, прошедшие с начала работ, специалисты уже модернизировали 730 километров воздушных линий электропередачи с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный, аварийных и дефектных опор на новые.

Напомним, Программа снижения потерь рассчитана до 2024 года. Но, учитывая важность проекта для обеспечения надежного и качественного электроснабжения макрорегиона, энергокомпания планирует завершить весь объем работ в течение полутора-двух лет.