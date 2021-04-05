Скоростную железную дорогу на Ставрополье построят к 2030 году

И.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа рассказал про проект скоростной железной дороги от Ставрополя до Невинномысска. Идею будут реализовывать с 2026 по 2030 годы.

По словам чиновника, строительство дороги поможет оптимизировать связь Ставрополя и курортов Минеральных Вод. Проект могут реализовать на деньги из федерального бюджета, но пока что этот вопрос уточняется.

Параллельно сейчас разрабатывают план скоростной дороги Ставрополь - Минеральные Воды - Кисловодск. Важно обеспечить крепкое транспортное сообщение между краевой столицей и городами-курортами, в которые приезжает множество туристов.