Жители Белгорода впервые смогут сесть на прямой поезд до Ставрополья этим летом

Пресс-служба администрации Кисловодска рассказала о дате старта прямого поезда по направлению Белгород-Кисловодск. Новый маршрут будет действовать с 9 июня по 25 августа этого года.

- Поезд будет отправляться со станции Белгород с 9 июня по 25 августа 2021 года по средам в 14:27 и прибывать на станцию Кисловодск-Пассажирский с 10 июня по 26 августа 2021 по четвергам в 19:12. В обратном направлении поезд будет отправляться со станции Кисловодск-Пассажирский с 11 июня по 27 августа 2021 года по пятницам в 10:16 и прибывать на станцию Белгород с 12 июня по 28 августа 2021 по субботам в 14:42, - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, после обострения отношений с Украиной были запрещены транзитные поезда. В этом году впервые с того времени жители Белгородской области смогут попасть в города-курорты Северного Кавказа прямым поездом.