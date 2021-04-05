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Спорт5 апреля 2021 21:48

Второе место в этапе Кубка России по шахматам занял мальчик из Кисловодска

На детском этапе турнира приняли участие 114 спортсмена из 30 регионов России
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Спортсмен из Ставропольского края завоевал серебряную медаль на детском этапе Кубка России по шахматам

Пресс-служба мэрии Кисловодска сообщила о том, что ученик общеобразовательной школы №1 Дамир Салпагаров завоевал второе место в детском этапе Кубка России по шахматам. Он участвовал в детском этапе вместе со 114 спортсменами.

- Занимаясь шахматами с 6 лет, Дамир неоднократно становился чемпионом Кисловодска в своей возрастной категории, участником финала взрослого первенства города, победителем турнира Шахматный бульвар 2018-2019 годов. В 2019 и 2020 годах Дамир становился призером и победителем первенства Ставропольского края, участником первенства России, где занял 21 место из 500 участников, - приводит слова тренера мальчика администрация города.

Напомним, соревнования на Кубок России 2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет состоят из региональных турниров и финального турнира. Итоги соревнований подводятся по результатам финального турнира.