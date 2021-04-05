Первая партия автобусов с местами для инвалидов прибыла в Невинномысск

Пресс-служба администрации Невинномысска рассказала, что в город поступила первая партия автобусов, оборудованных для людей с ОВЗ.

Это низкопольные машины, в которые без большого труда могут зайти инвалиды, также в салоне для них есть специальные места. У таких автобусов есть пандус у задней двери.

Машины закупил один из перевозчиков. Сейчас на маршруты выпустят 4 автобуса, в ближайшее время компания хочет закупить 9 единиц новой техники. Мэр города оценил инициативу и рассказал о ней в личном блоге в Инстаграм.

Напомним, а в это время перевозчики города Ставрополя подняли цену на проезд в обход закона. Они проигнорировали запрет миндора края на повышение тарифов, сейчас в этом деле разбираются прокуратура и УФАС.