На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 2 человека

За сутки на Ставрополье от ковида скончались 2 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в крае достигло 1248. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Также за сутки диагноз подтвердился у 31 жителя. Число зараженных в нашем регионе достигло 50959.

Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, ежедневно растет. За прошедшие сутки выписаны еще 93 человека. За весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже более 48 тысяч пациентов.

Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим. Для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделано более 1 миллиона 555 тысяч тестов на COVID-19. Вакцинация также набирает обороты.

Прививку от коронавируса уже получили свыше 111 тысячи человек.