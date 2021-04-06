В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболел 31 человек

Губернатор Ставрополья утром 6 апреля сообщил, что за сутки от ковида в крае скончались 2 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Он выразил слова – соболезнования родным этих людей.

Также Владимир Владимиров сообщил, что за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 31 жителя нашего региона. Число зараженных достигло 50959.

За весь период болезнь в крае сумели победить уже более 48 тысяч пациентов. Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим.

Для выявления инфекции с начала пандемии на Ставрополье сделано более 1 миллиона 555 тысяч тестов на COVID-19. Вакцинация также набирает обороты. Прививку от коронавируса уже получили свыше 111 тысячи человек. Напомним, что активно прививаются и люди старше 60 лет.

- Коронавирус все еще опасен, и меры профилактики важно соблюдать. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.