На Ставрополье поступили новые партии вакцины от коронавируса

В Ставропольском крае сохраняется достаточный запас вакцины для проведения иммунизации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

На сегодняшний день ставропольские медики располагают 22590 дозами первого компонента и 54335 дозами второго компонента вакцины ГамКовидВак.

Так, 5 апреля поставлено на склад 8700 доз вакцины от COVID-19.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае за сутки коронавирусом заболел 31 человек. Число зараженных достигло 50959. За весь период болезнь в крае сумели победить уже более 48 тысяч пациентов. Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим.