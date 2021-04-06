В Ставропольском крае экс-адвокат ответит за мошенничество

Против экс-адвоката Ставропольской коллегии адвокатов возбуждено уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве.

Так, 25 января 2020 года к адвокату обратился житель поселка Солнечнодольска Изобильненского городского округа по вопросу оспаривания порядка удержания алиментных выплат.

Подозреваемый, не имея намерений осуществлять какие-либо действия по заключенному соглашению, получил от него свыше 25 тысяч рублей.

Эти деньги предназначались якобы для оплаты его юридических услуг, оплаты государственной пошлины за подачу исковых заявлений, а также иных обязательств, которые он не собирался выполнять. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Полученные деньги адвокат потратил на свои нужды. Расследование уголовного дела продолжается.