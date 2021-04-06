Бывший министр здравоохранения Ставрополья возглавил медуниверситет

6 апреля стало известно, что бывший министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров назначен и.о. ректора Ставропольского государственного медицинского университета. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Напомним, что должность министра здравоохранения Мажаров занимал с 2009 по 2020 год.

После этого был проректором медицинского университета, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения.

А с 1 апреля 2021 года Виктор Мажаров исполняет обязанности ректора.

Виктор Мажаров родился 24 сентября 1959 в селе Петропавловское, Арзгирского района Ставропольского края. После окончания школу получил высшее образование в Ставропольском государственном медицинском институте.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Кошель скончался утром 25 декабря 2020 года.

С 1984 по 1988 годы он обучался в заочной аспирантуре на кафедре оториноларингологии Ставропольского государственного медицинского института. Владимир Иванович возглавлял Ставропольский медицинский университет с 2015 года.

Он был автором более 200 научных работ и являлся главным внештатным оториноларингологом министерства здравоохранения Ставрополья.