На Ставрополье школьник создал виртуального демонстратора профессиональной деятельности

Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставрополья рассказал о юном изобретателе, который придумал, как использовать виртуальную реальность для воссоздания трудовой деятельности. Это очень полезный инструмент при обучении профессиям.

Владимиру Лазебному 12 лет. Он учится в школе города Михайловска. А еще занимается в центре цифрового образования детей «IT-Куб».

Полученные здесь знания помогли ему проанализировать разные профессии, выбрать подходящие для демонстрации идеи и создать необходимые 3D модели. В том числе, сделать работающий прототип приложения.

Это проект по сортировке конфет на конвейере в виртуальной реальности. Сейчас школьник совершенствует свою систему, чтобы её можно было применять при обучении в большом спектре профессий.

- От души желаю Володе и всем, кто его поддерживает, новых успехов! А мы будем работать, чтобы для талантливой молодёжи в плане реализации себя были открыты все двери. Воплощать в реальность свои идеи сегодня можно благодаря региональному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», - поделился Владимир Владимиров.