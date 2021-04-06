В Ставропольском крае ограбили кафе

Владелица кафе в поселке Подкумок обратилась в полицию с заявлением о краже. Так, женщина сообщила, что из ее заведения похитили имущество общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев. Выяснилось, что к хищению причастны двое местных жителей.

Подозреваемых доставили в отдел внутренних дел, где они признались в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Злоумышленники знали, что заведение сейчас не работает и проникли в помещение кафе. Оттуда они похитили дорогостоящий телевизор и посуду.

Технику мужчины продали своему знакомому, а алюминиевые кастрюли сдали в пункт приема металлолома. Вырученные деньги они поделили и уже успели потратить.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье: «Кража».