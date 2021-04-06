Ставропольским школьникам показали, что происходит «под капотом» беспилотного автомобиля

Всего «Уроки цифры» прошли в 85 регионах нашей страны. В них поучаствовали около 2 миллионов школьников по всей России

Ставропольский край вошел в топ-10 регионов по числу участников в «Уроке цифры» Яндекса о беспилотном транспорте. По словам организаторов, урок проходил с 10 марта по 2 апреля в школах и онлайн.

Всего «Уроки цифры» прошли в 85 регионах нашей страны. В них поучаствовали около 2 миллионов школьников по всей России.

Эксперты Яндекса подготовили для учеников 1-11 классов урок, на котором они рассказали, что происходит «под капотом» беспилотного автомобиля.

Материалы урока для разных классов отличались по уровню сложности и детализации. Урок включал видеоролики с объяснениями и тренажеры с заданиями для закрепления знаний.