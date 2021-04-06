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Происшествия6 апреля 2021 12:27

Жительница Ставрополя из-за ревности раскрыла тайну усыновления

Тем самым поставив под угрозу нормальное развитие ребенка
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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История произошла в Ставрополе. 40-летняя местная жительница знала, что сын ее близкой подруги усыновленный. Однако все это было тайной, о которой никто не знал.

Однажды подруги поссорились на почве ревности. И 40-летняя обидчивая дама решила отомстить сопернице. Она разместила в соцсети информацию, разглашающую тайну усыновления.

Тем самым поставив под угрозу нормальное развитие ребенка, - сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Позже после возбуждения уголовного дела ставропольчанка признала свою вину и раскаялась. Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

ЧП