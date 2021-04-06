На Ставрополье осудят супругов за обман участников долевого строительства на сумму более 430 млн рублей

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России.

На Ставрополье окончено расследование уголовного дела, возбужденного против супругов по статье: «Мошенничество». От их действий пострадали 222 жителя края и лишились в общей сумме более 430 миллионов рублей.

Выяснилось, что житель Пятигорска для незаконного обогащения разработал план противоправной деятельности и вовлек для его реализации свою супругу.

Они учредили общество с ограниченной ответственностью, в котором директором стал глава семьи, а роль заместителя исполняла его жена. Для придания видимости осуществления деятельности супруги приняли на работу штат сотрудников, неосведомленных об их истинных намерениях.

От имени фирмы злоумышленники заключили с горожанами договоры аренды земельных участков и подали заявления в администрации Пятигорска и Ессентуков для получения разрешения якобы на строительство многоквартирных домов.

После одобрения, для привлечения потенциальных покупателей, они разместили в интернете и общедоступных местах объявления о возможности приобретения недвижимости в их строительной компании.

Заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по застройке, вводу в эксплуатацию и передаче жилых квартир людям, злоумышленники оформили подложные договоры участия в долевом строительстве и получили от потерпевших на расчетный счет фирмы денежные средства в качестве взносов за приобретаемое жилье.

Полученные деньги обвиняемые тратили на свои нужды и лишь малую часть из них вкладывали в фирму для придания видимости хозяйственной деятельности.

Полицейские во время обысков в офисе фирмы изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности и другие вещественные доказательства.

По ходатайству следователя суд наложил арест на принадлежащие обвиняемым элитные автомобили и недвижимое имущество, находящееся в Подмосковье и Москве.

Уголовное дело составило 565 томов, расследование продлилось 28 месяцев, в рамках которого проведены допросы, очные ставки, строительно-технические, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы, финансово-экономические исследования.

Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в Пятигорский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.