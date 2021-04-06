В Ставропольском крае племянник изрезал дядю ножом

Инцидент произошел в Петровском городском округе. Туда в больницу доставили 26-летнего жителя села Сухая Буйвола с травмами. Выяснилось, что между потерпевшим и его 19-летним племянником произошел конфликт. Во время ссоры последний нанес ему несколько ножевых ранений.

Молодого человека доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном. Он рассказал, что во время пьянки у них произошла ссора, переросшая в драку.

Разъяренный ставрополец он схватил нож и нанес несколько ударов по туловищу родственника. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Согласно проведенной экспертизе, полученные мужчиной травмы квалифицированы, как причинение легкого вреда здоровью.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинения легкого вреда здоровью».