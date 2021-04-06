Под Минводами после вспышки кишечной инфекции провели фагирование жителей сел

После вспышки кишечной инфекции в селах Минераловодского округа жителям провели фагирование и вакцинацию от ряда заболеваний. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников во время брифинга.

Фагирование - процесс, когда в организм вводят фаги бактерий, которые помогают бороться с ними.

-Мы провели вакцинацию против гепатита А, против дизентерии населения, которое декретированное, контактные с пациентами, которые обратились за помощью. Кроме этого мы провели фагирование. Его получили 738 жителей Марьиных Колодцев, - рассказал Колесников.

По его словам, сейчас ситуация стабильная, спокойная.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что все госпитализированные с симптомами кишечной инфекции уже выписаны. Новые пациенты за помощью в медицинские учреждения не обращались. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.