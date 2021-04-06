АгроСтартапы: Россельхозбанк подскажет, как начать свой бизнес

Сельское хозяйство Ставрополья больше, чем в других регионах России, опирается на фермерство. На фоне стремительного развития отрасли и масштабной поддержки АПК все больше предпринимателей Ставрополья пробуют себя в агробизнесе.

Одним из них стал Георгий Галантер, который решил поучаствовать в инвестиционном проекте по выращиванию ягод в Изобильненском городском округе На базе уже действующего предприятия СПК (артель) «Попова» при участии Георгия было оборудовано 4 теплицы тоннельного типа. К настоящему времени предприниматели уже высадили первые 500 кустов голубики, 1000 - малины, 1500 - ежевики, идет процесс высадки 11 тысяч кустов клубники.

В планах на будущее после получения кредита от Россельхозбанка на развитие бизнеса построение еще десяти таких же теплиц и одной теплицы закрытого типа для круглогодичного выращивания. Помимо ягод, предприниматели планируют выращивание декоративных культур.

Уже есть и предварительные договоренности по реализации: это цветочные магазины в регионе, небольшие ремесленные компании. На ягоды тоже есть спрос среди сетевых булочных и розничных магазинов. Продукция будет выпускаться под собственным брендом, а первые результаты предприятие планирует получить уже в мае-июне текущего года.

- Это пилотный инвестиционный проект, реализация его планируется при поддержке Россельхозбанка. Сейчас я являюсь слушателем образовательного проекта банка «Школа фермера». Вспоминаю, что, как только увидел в анонсе этой программы свое направление «Садоводство», то сразу же, не раздумывая, подал заявку на участие и прошел конкурсный отбор. Совсем скоро у нас начнутся выездные практики на профильные предприятия, уверен, что смогу получить там колоссальный опыт и навыки, которые буду применять в развитии собственного дела, - рассказал заместитель председателя СПК (артель) «Попова» Георгий Галантер.

Агростартаперы являются особым сегментом представителей фермерского сообщества, которые нуждаются не только в финансовой, но и в консультационной поддержке. Такую помощь готов им оказать Россельхозбанк, в частности в рамках программы «Стань фермером». Благодаря данному продукту бизнесмены могут получить пошаговую инструкцию для начала фермерского дела и информацию о мерах государственной поддержки. Всего в I квартале 2021 года на нужды аграриев Ставропольский филиал банка направил порядка 6,5 млрд рублей, из них только свыше 2,2 млрд рублей - на проведение сезонных работ.

- Сегодня Россельхозбанк в регионе предлагает ряд программ кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе и для начинающих фермеров. Аграрии могут получить кредит после представления полного пакета необходимых документов и с учетом ряда требований. В настоящее время министерство сельского хозяйства активно поддерживает талантливых аграриев. Теперь многие из них имеют возможность получить льготные условия кредитования, - подчеркнула директор Ставропольского филиала АО «Россельхозбанк» Зоя Тихомирова.