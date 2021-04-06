В Ставрополе у пьяной матери с малышом в коляске изъяли детей

В Ставрополе мать привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а детей поместили в реабилитационный центр. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Раннее в соцсетях появилось видео, на котором нетрезвая женщина катит коляску с ребенком. Выяснилось, что на кадрах — 43-летняя жительница краевого центра, имеющая двоих детей двух и 9 лет.

Правоохранители провели беседу с горе-матерью о недопущении антиобщественного образа жизни.

Теперь против женщины составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как выяснилось, в 2019 году ставропольчанку уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе уволили воспитателя детсада, которая ударила 5-летнего малыша. Эта новость шокировала пользователей сети, куда мать мальчика выложила фото с избитым сыном.