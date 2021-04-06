«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения горнолыжных курортов КЧР

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«Россети Северный Кавказ» в 2021 году выполнят работы по обновлению устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на шести подстанциях 35-110 кВ филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».

Комплекты оборудования защиты ближнего резервирования будут установлены на питающих центрах «Гоначхир» и «Теберда», которые обеспечивают электроснабжение горнолыжных курортов Теберда и Домбай.

Кроме этого, 33 комплекта защит от дуговых замыканий будут смонтированы на подстанциях «Северная», «Сары-Тюз», «БСР», «Курджиново» и «Теберда», снабжающих электроэнергией северную часть Черкесска, населенные пункты Усть-Джегутинского, Урупского и Карачаевского районов, где проживают более 70 тысяч человек.

Устройства релейной защиты и автоматики обеспечивают постоянный автоматический контроль над работой оборудования всей подстанции. Это позволяет в доли секунды выявить и локализовать поврежденные участки энергосистемы, поскольку вся информация о состоянии электрооборудования передается на удаленные диспетчерские пункты через специальные каналы связи. Благодаря этому уменьшается время обнаружения повреждений, также до минимума снижаются последствия технологических нарушений в сети и повышается надежность энергоснабжения потребителей.

Поэтапная замена устройств РЗА на электромеханической основе на новые высокоавтоматизированные устройства проводится в филиале «Карачаево-Черкесскэнерго» последние несколько лет. В настоящее время значительная часть оборудования РЗА модернизирована почти на 35 питающих центрах. В частности, в прошлом году работы по обновлению устройств РЗА были проведены на подстанциях «Южная», «Усть-Джегута», «Хабез» и «Зеленчук».

В течение прошлого года специалисты службы релейной защиты и автоматики филиала также провели техобслуживание 485 единиц оборудования релейной защиты и автоматики и противоаварийной автоматики, в ходе которого проверена их готовность к работе и устранены выявленные дефекты.