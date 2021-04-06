Минобр Ставрополья прогнозирует в этом году рост числа первоклассников

В 2021 году в первые классы школ в крае пойдут порядка 35,5 тыс. первоклассников. Это примерно на 1 тыс. больше, чем в прошлом году. Такие прогнозы на брифинге в Правительстве края озвучил и.о. министра образования Евгений Козюра.

Также он рассказал об изменениях в правила приема детей в первый класс. Согласно приказу Минпросвещения РФ, прием первоклассников в этом году стартовал 1 апреля.

До 30 июня идет прием детей от родителей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школу, а также детей, которые живут на закрепленной за школой территории. Приказ о зачислении будет издан в течение первых трех рабочих дней июля.

С 6 июля начнется прием документов от остальных родителей. Такие заявления будут приниматься до момента заполнения в школе свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Подать заявление можно непосредственно в школу, по почте заказным письмом с уведомлением, по электронной почте или через официальный сайт школы, а также с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.