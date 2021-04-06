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Общество6 апреля 2021 16:14

На Ставрополье пожилых людей планируют прививать от COVID-19 на дому

с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом почти 51 тыс. человек
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье пожилых и маломобильных жителей края, которые хотят сделать прививку от COVID-19, планируют вакцинировать на дому. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения региона Владимир Колесников.

Процедуру, согласно данным регионального Минздрава, будут проводить специалисты выездных прививочных бригад.

Напомним, что вакцинация в регионе проводится в 78 прививочных пунктах.

На сегодняшний день от коронавируса скончались 1248 человек. А за сутки - двое. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных в регионе достигло 50959.