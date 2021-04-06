Около 36 тыс. ставропольских школьников сдадут выпускные экзамены

В Ставропольском крае на сдачу выпускных экзаменов зарегистрировались более 25 тыс. выпускников 9 классов и порядка 11 тыс. 11 классов.

Допуск к сдаче экзаменов уже получили 99,8% девятиклассников, остальным дополнительная возможность будет предоставлена в мае. 15 апреля 11-классники напишут итоговое сочинение (изложение), которое послужит допуском к сдаче ЕГЭ. Об этом на брифинге в правительстве края сообщил и.о. министра образования Евгений Козюра.

В связи с эпидситуацией по коронавирусу аттестация в этом году будет проводиться по упрощенным правилам. Выпускники 9 классов будут сдавать только два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Вместо дисциплин по выбору девятиклассники будут писать контрольные работы по одному из предметов.

Одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать государственный выпускной экзамен только по двум основным предметам - русскому языку и математике. При положительных результатах они получат аттестаты о среднем общем образовании.

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучение в вузе, достаточно получить положительный результат только по русскому языку. Также они будут дополнительно сдавать дисциплины по выбору, необходимые для поступления в вуз.

Еще одно нововведение этого года – ЕГЭ по «Информатике и информационно-коммуникационным технологиям» будут сдавать на компьютерах.

Евгений Козюра подчеркнул, что при сдаче ЕГЭ и ОГЭ в школах будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.