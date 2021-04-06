Брусневский и Тухачевский рынки Ставрополя не являются официальными

2 из 7 рынков Ставрополя - неофициальные Фото: Александр РОГОЗА

В комитете экономического развития и торговли Ставрополя рассказали о настоящем статусе Брусневского и Тухачевского рынков. В городе всего пять официальных рынков: Базар, Верхний, Городской, Южный и Чкаловский. Это законные места торговли, где возможна розничная продажа товаров.

А вот Бруснёвский и Тухачевский рынки не находятся в официальном реестре и являются торговыми комплексами. У них нет права на розницу, потому что основной массив этих рынков - ларьки и открытые торговые палатки. А нужны капитальные сооружения.

- Территория возле Городского рынка считается торговым комплексом. Там земельные участки в собственности и нестационарные объекты торговли. Есть признаки розничной торговли, но мы не выдали на это разрешение, потому что хозяйствующий субъект не заходил под организацию розничного рынка, - заявили в комитете.

Об этом сообщает ИА "Победа26".