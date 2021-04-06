На Ставрополье начали установку систем орошения за 3 млрд рублей

Орошение сельхозугодий в Ставропольском крае

Пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края рассказала, что уже началась установка нового оборудования для орошения полей. К концу года полностью реализуют 15 проектов мелиоративной системы на территории 12 тысяч гектаров.

Проекты в общей сложности стоят 3 млрд рублей. Уже сейчас разворачивают 7 из них за 789 млн рублей, организаторы получили субсидию на 426 млн. Все инициативы осуществляются в рамках программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения".

- С 2014 года на Ставрополье построено с применением широкозахватных и круговых дождевальных установок и реконструировано орошаемых земель на площади более 36,5 тысяч га, предоставлено субсидий более чем на 2,7 млрд руб., - заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Вячеслав Дридигер.

Напомним, в 2020 году в АПК реализовали 16 проектов орошения сельхозугодий, власть выделила на это 830 млн рублей. Аграрии предусмотрели обеспечение водой 8 тысяч гектаров ставропольской земли.