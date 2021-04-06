В селе Старомарьевка школьница выпала с окна третьего этажа

Глава Грачевского городского округа Сергей Филичкин рассказал, что 6 апреля школьница из села Старомарьевка выпала в открытое окно с третьего этажа. Девочку с травмами доставили в больницу.

- Сейчас она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под наблюдением медицинских работников. Состояние расценивается как стабильно тяжелое, - заявил чиновник.

Он отметил, что девочка сама открыла окно.

Уже началась служебная проверка, которую инициировали министерство образования и управление муниципального округа. Также к делу подключились правоохранительные органы, они устанавливают факты инцидента.

Пока неизвестно, как это произошло и почему за ребенком не досмотрели.