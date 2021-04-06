На улице Революционной в Невинномысске уложат 7705 кв.м асфальта

Ремонт дорог в Невинномысске Фото: Инстаграм

Пресс-служба администрации Невинномысска сообщила, что в ближайшее время улица Революционная будет перекрыта из-за дорожных работ. Их начали еще в 2020 году, а в этом году продолжат благоустройство.

- В ближайшие дни здесь уложат 7705 кв.м асфальта. Затем нанесут горизонтальную дорожную разметку, установят 123 дорожных знака, светофорный объект, 103 метра пешеходных ограждений и искусственные неровности. Отмечу, что реконструкция путепровода по улице Гагарина выходит на завершающий этап и большегрузы не будут ездить по новому асфальту, - заявил мэр города Михаил Миненков.

Напомним, в 2021 году в Невинномысске уже починили 4 участка дороги улиц Революционной, Линейной, 3 Интернационала, а также объездную дорогу ЗИП-ПРП.

Ремонт дорог осуществляется по национальной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".