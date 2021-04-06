В Ставропольском крае агрессивных клещей замечали даже зимой - спада не будет

Роспотребнадзор предупредил ставропольцев о приближении опасного периода активности клещей. По прогнозам специалистов. в 2021 году не стоит ожидать уменьшения численности насекомых - нужно быть осторожными. Особенно сильно от клещей страдают сельские жители и любители отдыха на природе.

По словам доцента кафедры общей биологии и биоразнообразия СКФУ Сергея Пушкина, клещей замечали даже зимой в теплую погоду. В этом году они особенно агрессивны.

- В Нефтекумском округе даже в декабре-феврале, когда зима была относительно тёплая - плюс-минус 0 градусов, - активных клещей видели на овцах, коровах. Если, теоретически, не уследить за скотом и не проверить на наличие клещей зимой, то те могут пробыть на животных до весны. После членистоногие отпадают и зарываются в землю, - заявил ученый ИА "Победа26".

На увеличение и сокращение популяции клещей влияет погода. Они не переносят холод и впадают в спячку или вовсе умирают. Если в регионе тепло, насекомые активизируются раньше.

Напомним, наиболее благоприятный для вредоносных насекомых период приходится на май-июнь.