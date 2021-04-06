На Ставрополье знаки фотовидеофиксации установили на въездах в поселения

На Ставрополье изменили правила установки знаков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края сообщили, что теперь знаки фотовидеофиксации будут устанавливать за пределами жилых поселений - на въезде. Так водители будут понимать, что въезжают в зону, просматриваемую камерами.

Раньше знаки устанавливали на территории поселений.

- Согласно нововведениям, табличка прекратит действие с 1 сентября 2021 года и будет демонтирована во всех населенных пунктах. На смену ей придет дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация». Его будут устанавливать только на въездах в населенные пункты вместе со знаками "Начало населенного пункта" и за 150-300 метров до зоны контроля вне населенных пунктов, - сказано в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя министра Дениса Курашова, такая мера позволит сократить количество ДТП, потому что автомобилисты будут "настороже".

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