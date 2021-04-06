В Кочубеевском округе отремонтируют 16 км дорог сразу по двум программам

В Ставропольском крае продолжается сезонный ремонт дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказали, что в этом году проведут дорожные работы в Кочубеевском городском округе. Починят 16 км региональных дорог в рамках сразу двух программ: "Развитие транспортной системы" и нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

За 183 млн рублей к нормативному состоянию приведут три участка дороги Кочубеевское-Казьминское-Заветное и один участок дороги Кочубеевское-Балахоновское-Армавир. В общей сложности это 13 км.

Еще два километра дороги Кочубеевское-Балахоновское-Армавир за 46 млн рублей.

- Эти дороги являются социально значимыми направлениями для жителей края. Ежедневно по ним проезжает более 1000 автомобилей как жителей близлежащих населенных пунктов, которых достаточно много, так и гостей края. Поэтому нами принято решение об их ремонте в текущем году, - заявил и.о. министра Евгений Штепа.

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Ремонт дороги по улице начали еще в 2020 году, но остановились (подробнее).