В Ставрополе очистили 7 тысяч квадратных метров берегов Мамайки

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщила, что 6 апреля закончилась уборка территории городской реки Мамайка. Всего очистили 7 тысяч квадратных метров, вывезли 300 кубометров мусора.

Помимо Мамайки начали уборку берегов небольшой речки Чла. Там необходимо расчистить около 400 метров, работы уже начались ниже источника Серафима Саровского и пойдут вниз по течению.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о начале устранения мусора на берегах городских рек.

После "Прямой линии" губернатор Ставропольского края поручил компетентным ведомствам развернуть кампанию очистки берегов рек от бытового и строительного мусора.