На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 98 человек. Число зараженных в крае достигло 51057. За вчерашний день от ковида скончались три пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

За весь период пандемии жертвами инфекции стали 1251. Победить болезнь смогли 48128. А за вчерашний день выздоровели – 82 пациента.

Основное и самое эффективное средство для противостоянии болезни – вакцинация. Прививочная кампания на Ставрополье продолжается и помогает поставить перед вирусом иммунный заслон.

- Впрочем, и обычными мерами эпидемиологической профилактики пока тоже пренебрегать не стоит. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к жителям региона.