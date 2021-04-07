В Ставропольском крае от ковида за сутки скончались три человека

На Ставрополье за вчерашний день от коронавируса скончались три пациента. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего за весь период пандемии скончались 1251.

Количество выздоровевших от болезни пациентов растет ежедневно. За прошедшие сутки выписаны еще 82 человека, а в целом с начала пандемии - уже 48,1 тысячи человек.

На высоких отметках количество проводимых ежедневно тестов на COVID-19. Всего их выполнено 1 миллион 560 тысяч, в том числе – более 5 тысяч за вчерашний день.

Однако это пока не значит, что вирус ушел или его опасность снижается.

Так, за сутки диагноз подтвердился у 98 человек. Число зараженных достигло 51057.