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Общество7 апреля 2021 8:26

В Ставропольском крае от ковида за сутки скончались три человека

Всего за весь период пандемии скончались 1251 пациент
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за вчерашний день от коронавируса скончались три пациента. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего за весь период пандемии скончались 1251.

Количество выздоровевших от болезни пациентов растет ежедневно. За прошедшие сутки выписаны еще 82 человека, а в целом с начала пандемии - уже 48,1 тысячи человек.

На высоких отметках количество проводимых ежедневно тестов на COVID-19. Всего их выполнено 1 миллион 560 тысяч, в том числе – более 5 тысяч за вчерашний день.

Однако это пока не значит, что вирус ушел или его опасность снижается.

Так, за сутки диагноз подтвердился у 98 человек. Число зараженных достигло 51057.