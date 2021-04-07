«Татарское городище» Ставрополя может удостоиться звания живого наследия родной земли

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Татарское городище – это крупнейший археологический памятник Предкавказья федерального значения, его возраст – около трех тысяч лет. Именно этот археологический памятник краевой столицы стал одним из 4 брендов Ставрополья, прошедших экспертный отбор Всероссийского конкурса «Топ-1000 локальных брендов России».

Теперь достопримечательность претендует на звание живого наследия родной земли.

Каждый житель нашего края может поддержать уникальный ставропольский памятник в народном голосовании, которое продлится до 30 апреля 2021 года.

Чтобы проголосовать, нужна регистрация на сайте проекта «Живое наследие» https://livingheritage.ru/ . Здесь же более подробная информация об условиях конкурса и других участниках.

Победители получат консультации экспертов по вопросам дальнейшего развития и продвижения брендов, а также финансовую помощь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что уникальные артефакты находят археологи благодаря реконструкции дороги Минеральные Воды — Кисловодск. Согласно федеральному закону, все памятники археологического наследия в пределах любой стройки должны быть исследованы.

А этот участок пути — недалеко от стелы на въезде в Кисловодск — как раз памятник и называется Острый Мыс.

Так, на стадии проектирования дороги были проведены изыскательные работы не только геологами, но и археологами. Во время раскопок выяснилось, что в створе будущей дороги находилось обитаемое пространство — поселения.

Самому древнему - 3,5 тысячи лет, а второму, более позднему, более 2 тысяч лет. Естественно, что строительство дороги, возможно, только после археологических раскопок на этой территории.