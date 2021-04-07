В Ставрополе пенсионерка перечислила мошенникам 1,6 млн рублей

Полиция призывает ставропольцев к бдительности при общении с незнакомцами Фото: Олег ЗОЛОТО

62-летней жительнице Ставрополя позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о подозрительной активности на ее счетах.

Под предлогом защиты денег от мошеннических действий собеседник предложил ей самостоятельно оформить кредиты и перечислить деньги на «безопасные» счета.

Следуя инструкции звонившего, пенсионерка оформила займы сразу в трех кредитных организациях на общую сумму порядка 1,6 миллиона рублей.

Для «сохранности» денег потерпевшая переводила маленькими суммами, совершив при помощи банкомата более сотни операций.

Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и сразу обратилась за помощью к полицейским.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Полиция призывает ставропольцев к бдительности при общении с незнакомцами.