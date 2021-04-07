Глава Пятигорска опубликовал результаты теста на антитела к COVID-19

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов опубликовал результаты теста на антитела к COVID-19:

- Дорогие пятигорчане! Наличие антител - иммунный ответ организма на атаку COVID-19. Именно они распознают коронавирус, обезвреживают и сохраняют информацию об инфекции на случай новой встречи с ней. Вакцинация - единственный путь побороть эту «заразу».

У меня есть антитела, а у вас? – написал мэр на своей личной странице в Инстаграм. - Вы можете сделать прививку против COVID-19, если: вам есть 18 лет (прививку можно делать также и тем, кому 60+):

- у вас нет хронических заболеваний и их обострения; - вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации; - в последние 30 дней вы не делали прививок; - вы не беременны и не кормите грудью (для женщин). ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА!

Чтобы вакцинироваться от коронавируса в вашей поликлинике нужно: - быть прикрепленным к поликлинике и иметь при себе полис ОМС;

- записаться на прием к своему участковому врачу. Это можно сделать через портал zdrav26.ru или по телефонам: поликлиника № 1 8(8793) 32 68 13; Поликлиника № 2 8(8793) 98-50-76, 8(8793) 40-51-04.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за вчерашний день от коронавируса скончались три пациента. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего за весь период пандемии скончались 1251.

Количество выздоровевших от болезни пациентов растет ежедневно. За прошедшие сутки выписаны еще 82 человека, а в целом с начала пандемии - уже 48,1 тысячи человек.

На высоких отметках количество проводимых ежедневно тестов на COVID-19. Всего их выполнено 1 миллион 560 тысяч, в том числе – более 5 тысяч за вчерашний день.