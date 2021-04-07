Новый глава Георгиевска обсудил с губернатором будущее города

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с главой Георгиевского городского округа Андреем Зайцевым, накануне избранным на эту должность.

Они обсудили приоритеты развития территории и работы муниципальной администрации.

Один из их объектов - детский сад по улице Быкова на 160 мест, должен быть открыт этой весной. Он создается в округе в рамках национального проекта «Демография».

Продолжается строительство средней школы в селе Краснокумском на 775 мест с вводом в эксплуатацию в будущем году. Это объект краевой программы по развитию образования.

Достроен новый многоквартирный дом по улице Вехова в Георгиевске – он создан в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. В течение двух месяцев его жители, всего 161 человек - въедут в новые квартиры.

Работа предстоит также на дорогах муниципалитета. Запланировано в том числе грейдирование и проведение ямочного ремонта.

- Срок завершения ямочного ремонта по всему краю – до 1 мая. Вы должны обеспечить его соблюдение в Георгиевском округе. Помимо этого в недельный срок разберитесь в том, какие есть еще потребности по ремонту дорог. Жду от вас предложений по их финансированию – с тем, чтобы мы смогли обеспечить проведение этих работ, - сказал Владимир Владимиров.