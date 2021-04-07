Губернатор Владимиров рассказал об общегородской зарядке в Ставрополе

Фото: губернатор СК

В Ставрополе прошла первая с начала пандемии общегородская зарядка. В ней поучаствовал губернатор Владимир Владимиров. Об этом он рассказал пользователям социальных сетей.

- Сегодня получил заряд бодрости и хорошего настроения, став участником большой общегородской зарядки в Ставрополе. Сейчас спортивная жизнь нашего края постепенно возвращается в привычное русло. Но и меры профилактики по-прежнему важны. А активный образ жизни — один из способов защитить здоровье, - написал Владимиров.

Фото: губернатор СК

Зарядку провели в День здоровья. В прошлом году мероприятие отменили, поскольку началась пандемия коронавируса.

По программе мэрии Ставрополя, сегодня запланировано много мероприятий. К примеру, до 18 часов будет открыта выставка детских рисунков "Мои шаги к здоровью". Посетить ее можно по адресу улица Октябрьская 101А, в помещении для работы с населением микрорайона № 18.