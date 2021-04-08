На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 103 человека. Число зараженных в крае достигло 51160. За сутки жертвами болезни стали четыре пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии скончались в регионе 1255 человек.

Тем временем число тех, кто сумел преодолеть коронавирус, вновь увеличилось и уже превысило 48,2 тысячи человек. В том числе, за минувший день выписано 87 пациентов.

Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается.

Охват тестированием растет. Всего на Ставрополье проведено свыше 1 миллиона 568 тысяч исследований на коронавирус. Заболевшим оказывается медицинская помощь.