Четыре человека скончались за сутки на Ставрополье от коронавируса

На Ставрополье за сутки от коронавируса скнчались 4 пациента. Число умерших в крае достигло 1255. Глава Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей:

-Инфекция пока не ушла. К сожалению, 4 человека с подтвержденным диагнозом скончались, хотя врачи сделали все для их спасения. Глубокие соболезнования родным. Помните о профилактике. Берегите себя и близких! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Прививочная кампания также не снижает темпов. Всего прививку от коронавируса уже сделали почти 118 тысяч человек.

В том числе, 81,5 тысячи из них получили оба компонента вакцины. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 103 человек. Число зараженных в регионе достигло 51160.