В ставропольских магазинах нашли обезжиренный творог с кишечной палочкой

На полках магазина Ставрополя и ряда других городов, где проводился мониторинг качества продукции, специалистами Роскачества был обнаружен обезжиренный творог с кишечной палочкой.

Вредоносные бактерии выявлены в обезжиренном твороге «Коровка из Кореновки». «Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Савушкин», «Тульский» и «Экомилк», что является прямым нарушением требований по безопасности.

Специалистами было исследовано качество творога жирностью не более 1,8% 20 торговых марок. Товары были приобретены в магазинах федеральных и региональных сетей: «Лента», «Ашан», «Верный», «ВкусВилл», «Глобус» и интернет магазины «Утконос» и «Перекресток Впрок».

Помимо кишечной палочки, в твороге ряда марок было обнаружено значительное превышение норм по количеству дрожжей. Употребление такого творога может вызвать расстройство желудка и отравление.

- Мы видим по результатам исследования, что у нас в настоящее время есть системная проблема с нарушением условий хранения творога от выгрузки до полки, и здесь необходимо выработать совместный с торговыми сетями комплекс мер по устранению проблемы, - сообщил генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

Белов посоветовал покупателям обращать внимание на то, что товар лежит в холодильнике, в котором установлена корректная температура, а упаковка не повреждена и герметична.

- Предпочтение стоит отдавать организованной рознице и не приобретать творог там, где он хранился в тепле, - отметил глава «Союзмолоко».