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Общество8 апреля 2021 10:01

На Ставрополье в столкновении двух легковушек пострадали 4 человека

Среди них трое детей
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

7 апреля, в 21:00, на автодороге «Ростов-на-Дону - Ставрополь» в Красногвардейском округе произошло встречное столкновение двух автомобилей. В ДТП пострадали 4 человека, из которых - трое детей.

Всех их с травмами доставили в Красногвардейскую районную больницу, где им оказали медпомощь и назначили стационарное лечение. Как выяснилось, водитель иномарки не пострадал. За рулем «Киа» был водитель, который находился в алкогольном опьянении.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.