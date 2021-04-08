На Ставрополье в столкновении двух легковушек пострадали 4 человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

7 апреля, в 21:00, на автодороге «Ростов-на-Дону - Ставрополь» в Красногвардейском округе произошло встречное столкновение двух автомобилей. В ДТП пострадали 4 человека, из которых - трое детей.

Всех их с травмами доставили в Красногвардейскую районную больницу, где им оказали медпомощь и назначили стационарное лечение. Как выяснилось, водитель иномарки не пострадал. За рулем «Киа» был водитель, который находился в алкогольном опьянении.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.