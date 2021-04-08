Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 апреля 2021 12:16

«Россети Северный Кавказ» модернизируют подстанцию в Чечне

После ремонта «Бачи-Юрт» повысится надежность электроснабжения более 41 тысячи жителей республики
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Фото: Россети

Фото: Россети

В рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства Чеченской Республики к осенне-зимнему периоду 2021/22 гг. специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» приступили к ремонту подстанции «Бачи-Юрт».

В числе основных мероприятий - замена старого комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ. Модернизация питающего центра позволит энергетикам повысить качество и надежность электроснабжения порядка 41,5 тысячи жителей и 21 социально значимого объекта Курчалоевского района.

- Проводимые мероприятия обеспечат максимальную надежность электроснабжения потребителей в предстоящий период высоких нагрузок, а для энергокомпании - продлят жизненный цикл оборудования и повысят безопасность при обслуживании энергообъекта, - рассказал заместитель главного инженера Али Автарханов.

Завершить проект специалисты планируют до конца апреля текущего года.

Общество Северного Кавказа