На Ставрополье возобновляется полномасштабная диспансеризация

К осени на базе 2 городской больницы Ставрополя планируется создать 30 коек пульмонологического профиля Фото: Архив "КП"

На Ставрополье после годового перерыва стартует работа по диспансеризации. В 2021 году ее должны пройти более 506 тысяч человек. Помимо этого, профилактическими медицинскими осмотрами планируется охватить более 147 тысяч жителей края.

Эта работа будет проводиться в том числе в рамках регионального проекта «За здоровье», который предусматривает выезды врачебных бригад в территории края. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Также в 2021 году предполагается расширить возможности для защиты здоровья пациентов старшего возраста. До начала лета на Ставрополье должны быть открыты 28 кабинетов геронтологии.

Почти в полтора раза — до 140, должно увеличиться количество специализированных коек геронтологического профиля.

Продолжится и развитие системы реабилитации для перенесших коронавирус. К осени на базе 2 городской больницы Ставрополя планируется создать 30 коек пульмонологического профиля.

Прививочная кампания также не снижает темпов. Всего прививку от коронавируса уже сделали почти 118 тысяч человек Фото: архив "КП"

Для работы с пациентами дополнительную профессиональную подготовку пройдут 4 специалиста.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки от коронавируса скнчались 4 пациента. Число умерших в крае достигло 1255. Глава Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей:

- Инфекция пока не ушла. К сожалению, 4 человека с подтвержденным диагнозом скончались, хотя врачи сделали все для их спасения. Глубокие соболезнования родным. Помните о профилактике. Берегите себя и близких! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Прививочная кампания также не снижает темпов. Всего прививку от коронавируса уже сделали почти 118 тысяч человек.