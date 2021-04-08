На Ставрополье ежегодно проходят профобучение более 1 тыс. безработных

В первую очередь, профобучение проходят особо нуждающиеся в социальной защите и испытывающие трудности в поиске работы инвалиды; выпускники школ; молодежь, впервые ищущие работу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Безработным людям, исходя из потребностей рынка труда, предоставляется комплекс образовательных услуг - от профессиональной подготовки до повышения квалификации по различным специальностям. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минтруда,

В первую очередь, профобучение проходят особо нуждающиеся в социальной защите и испытывающие трудности в поиске работы инвалиды; выпускники школ; молодежь, впервые ищущие работу и не имеющие профессии; граждане, уволенные с военной службы.

Профессиональное обучение организуют и для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста трех лет, а также для пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность.

С первого дня занятий безработным выплачивается стипендия. Кроме того, в случае обучения в другой местности оказывается финансовая поддержка по оплате стоимости проезда к месту обучения и обратно, а также по оплате найма жилого помещения на время учебы.

В период обучения и по его завершении ставропольцу оказывается помощь в поиске работы, прохождении собеседования, составлении резюме.

Подробнее о профессиональном обучении можно узнать в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края по телефонам 8 (8652) 94-59-21, 94-39-78 или в учреждениях занятости населения по месту жительства.