Минспорта России выиграл суд по делу ставропольского прыгуна Мутаева

В Арзгирском районе закончили рассмотрение иска Магомеда Мутаева к министерству спорта России. В ведомстве отказались давать спортсмену звание мастера спорта, следует из данных районного суда.

Мутаев решил оспорить решение Минспорта. По данным суда, он занимается прыжками на батуте с 2008 года. Через семь лет он стал кандидатом в мастера спорта. В 2017 году спортсмен выполнил нормативы для получения высшего звания, считает Мутаев. Так, он участвовал в трех всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте. Минспорта России, однако, дважды отказывал ему. И прыгун обратился в суд.

Магомед Мутаев на соревнованиях в Раменском. Фото: arzritta.ru

Ведомства отвергло требования истца. По их мнению, для присвоения звания мастера спорта человеку за год надо дважды поучаствовать в соревнованиях, включенных в Единый календарный план, на первенстве России или окружном чемпионате.

- Из представленных в Минспорт России документов М. не были выполнены нормативные требования, установленные для присвоения спортивного звания мастера спорта России, поскольку он принял участие только в одном всероссийском спортивном соревновании, включенном в ЕКП, - сказано в сообщении суда.