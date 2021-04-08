Житель Ставрополья выставил на продажу Библию за 1 млн рублей

Фото: сайт-объявлений АВИТО

На сайте – продаж появилось объявление жителя Ставрополя. Он предлагает купить у него Библию 1543 года выпуска. За эту старинную книгу мужчина просит один миллион рублей.

По словам ставропольца, Библия передавалась из поколения к поколению. И считалась семейной реликвией. Однако, наступило время, когда мужчина решил, что ее можно продать и получить за старинную книгу немалые деньги.

Впрочем, это не единичный случай. Недавно «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане продается священное писание за 8 млн рублей.

Так, житель Дагестана по имени Рамазан выставил на продажу Коран за 8 миллионов рублей. Исходя из информации, размещенной на сайтах объявлений, за эти деньги можно приобрести три квартиры в дагестанской столице.