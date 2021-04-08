Жительница Пятигорска представит Ставрополье в конкурсе «Краса студенчества России — 2021»

Фото: Инстаграм главы Пятигорска

В Архангельске с 11 по 16 апреля пройдет Национальный конкурс «Краса студенчества России — 2021». Ставропольский край представляет жительница Пятигорска, Вероника Макаренко. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

- Давайте поддержим нашу красавицу! Проголосовать можно в социальной сети Вконтакте на странице «Российская студенческая весна», - написал он на своей странице в сети.

Самые главные увлечения в жизни Вероники Макаренко — это танцы, стрельба, ветеринария, визаж, моделинг, катание на сноуборде и лыжах, игра в баскетбол.

У девушки есть несколько главных достижений: создание в вузе собственного танцевального коллектива, а так же победа в конкурсе «Мисс и Мистер студенчества Ставропольского края 2020».