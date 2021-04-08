Заместитель генпрокурора Андрей Кикоть принял жалобы жителей СКФО

Андрей Кикоть. Фото: Генпрокуратура СКФО

Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть провел прием жителей Северо-Кавказского федерального округа.

На встрече присутствовали главы прокуратур Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольского края. Кроме того, в обсуждении участвовали представители администраций субъектов, жители которых обратились с заявлением о нарушении их прав.

- Всего заместителем Генерального прокурора Российской Федерации приято 8 заявителей. Их обращения касались вопросов нарушения законодательства о здравоохранении в части необеспечения жизненно важными лекарственными препаратами, нелицензирования вновь построенных фельдшерско-акушерских пунктов, задолженности по оплате труда, наличия несанкционированной свалки, нарушений жилищного законодательства и несоблюдения права ребенка на получение дошкольного образования, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры СКФО.

По поступившим жалоб назначены проверки. Кикоть взял их на личный контроль.